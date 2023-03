Simon med ADHD fik halveret sin spilletid og har det bedre

Nu er både han og hans søster gået ned på at må spille fra de kommer hjem fra skole til spisetid, hvilket næsten har halveret spilforbruget.

- Vi er gået fra, at han har været irritabel og har smækket med dørene og har talt i et højt og grimt sprog, til at vi nu er mere sammen og har en bedre kommunikation. Vi ser aldrig de udbrud mere, og stemingen er helt anderledes, fortæller hun.



Selv fortæller Simon Grau Mikkelsen, at det ikke var sjovt at skære ned for spilforbruget, men at han godt kan mærke en forbedring.

- Det har ændret sig. Det er lid irriterende, at jeg ikke må spille, men det er ikke så slemt. Jeg kan nå at komme i seng, så jeg ikke bliver sur, og så er det hyggeligt at lave andre ting, siger han.

Positive tilbagemeldinger

Resultaterne af forskningsprojektet er endnu ikke udgivet eller verificeret, men baseret på tilbagemeldingerne fra de 142 familier i projektet, har Aida Bikic set en tydelig tendens.

- Det, vi har observeret hos mange af familierne, er, at når de skærer ned på skærmtiden for børnene, så bliver børnene mere rolige, mindre konfliktsøgende og familien har det bedre sammen, fortæller hun.