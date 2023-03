Region forbyder omdiskuteret app

Tiktok har været i vælten det seneste, fordi den kinesiske ejer deler brugeres data med Tiktoks kinesiske ansatte.

Det får nu Region Midtjylland til at forbyde appen på ansattes arbejdsmobiler og -tablets. Det har regionens informationssikkerhedsudvalg besluttet ovenpå Center for Cybersikkerheds anbefaling om, at statslige myndigheder ikke anvender Tiktok på tjenestelige enheder.

- Det er ret usædvanligt, at Center for Cybersikkerhed direkte fraråder brugen af bestemte applikationer og bestemt udstyr. Når det sker i forhold til Tiktok, så ser vi det som et udtryk for, at Center for Cybersikkerhed har identificeret nogle alvorlige risici. Og det reagerer vi selvfølgelig på, siger regionsdirektør Pernille Blach Hansen.