Sommeren er reddet: Heunicke siger nej til restriktioner

Det afhænger af situationen, siger ministeren, som venter på en vurdering fra sundhedsmyndighederne.

I april meddelte Sundhedsstyrelsen, at der til efteråret "sandsynligvis" vil blive behov for at vaccinere mod covid-19 igen. Men sandsynligvis ikke for alle.

De fleste vil få milde symptomer

- Vi planlægger at åbne vaccinationsprogrammet igen til efteråret. Forud for det skal der laves en grundig faglig vurdering af, hvem og hvornår der skal vaccineres og med hvilke vacciner, lød det fra enhedschef Bolette Søborg.

Ifølge Christian Wejse, der er afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, vil de fleste kun få milde symptomer ved smitte med coronavarianten BA.5.

Afdelingslægen sagde fredag, at han på nuværende tidspunkt ikke forventer en situation, der berettiger, at man igen indfører restriktioner i samfundet.

- Men det vil være helt oplagt at revaccinere ældre, svækkede og sundhedspersonalet i efteråret, inden der forventeligt kommer en ny, markant smittestigning, lød det fredag.