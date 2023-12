Syd- og Sønderjylland fremelsker det ene racertalent efter det andet, og det er langt fra tilfældigt

Blandt de største racerkørere fra vores landsdel er John Nielsen, som blev Danmarks første Le Mans-vinder, og i de senere år er kørere som Frederik Vesti og Christian Lundgaard trådt frem i rampelyset og er blevet kendte navne blandt danske motorsport fans.

Og det er langt fra tilfældigt, at det er to racerkørere fra det syd- og sønderjyske område, som i de senere har forsøgt eller forsøger at sparke døren ind til Formel 1 - hvis man altså lige ser bort fra Kevin Magnussen, for hvem det er lykkes at komme gennem nåleøjet.