Syd- og sønderjyske kommuner blander sig i toppen med flest dårlige betalere

Efter finanskrisen blev folk ifølge Bo Rasmussen mere bevidste om deres økonomi, men coronapandemien i 2020 og krigen mellem Rusland og Ukraine i 2022 har gjort det svære for borgerne at få privatøkonomien til at hænge sammen. Det siger han til TV2, hvortil han uddyber, at man nok skal forvente flere dårlige betalere de kommende år.

- Vi forventer, at det kommer til at stige noget tid. Et kvalificeret gæt er, at om halvandet til to år begynder det at vende, hvis ellers verdenssituationen er mere tilbage til, hvad vi kender fra før corona og krig, siger Bo Rasmussen til TV2.



Herunder kan du se en oversigt over andelen af RKI-registrerede i Syd- og Sønderjylland.