Citychef jubler over genoplivning af traditionsrigt initiativ

Lokale kræfter ville det dog anderledes.



- Jeg blev skuffet, da jeg kunne læse, at kommunen havde valgt at skrinlægge projektet. Det er jo et supergodt tiltag, hvor man kan give de unge en mulighed for at hygge sig med aktiviteter, i stedet for at de skal tage til andre byer, hvor dagen mest af alt går med shopping for deres konfirmationspenge. Derfor tænkte jeg, at vi må gøre noget for at sikre en blå mandag med action og under ordnede forhold, siger Mike Goltermann Lassen.