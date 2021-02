Sygehuse tager højde for AstraZeneca-bivirkninger i vaccineplaner

OPDATERET: Artiklen er opdateret med svar fra Sydvestjysk Sygehus.

Når sygehuspersonale i Syd- og Sønderjylland skal vaccineres mod covid-19, er vaccinen fra AstraZeneca i brug ved personale under 65 år.

Ifølge TV2 Nord har de i Region Nordjylland oplevet bivirkninger, der har krævet sygedage hos frontpersonalet.

For at undgå underbemanding på sygehusenes afdelinger vaccinerer de nu færre ad gangen.

Fordeling på afdelingerne

På Regionshospitalet Horsens går de i denne uge i gang med at vaccinere sygehuspersonalet med vaccinen fra AstraZeneca. Her ændrer man nu lidt i vaccineplanerne for at undgå, at for meget personale får sygedage på samme tid.

- Det er planlagt sådan, at vaccinationerne bliver fordelt over flere dage og spredt imellem afdelingerne netop for at forebygge, at mange kommer til at opleve bivirkninger samtidigt, skriver kommunikationschef Mette Vestergaard Rasmussen i en mail til TV SYD.