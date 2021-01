Styrelse har modtaget 665 sager om vaccinebivirkninger

11 indberetninger om dødsfald

Ligesom i andre lande har Lægemiddelstyrelsen modtaget indberetninger om dødsfald efter vaccination.

Indtil videre har styrelsen vurderet fem ud af 11 indberetninger, der omhandler dødsfald i tiden omkring vaccination.

I alle fem tilfælde er det styrelsens vurdering, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold.

De fem tilfælde har drejet sig om borgere, der har været ældre eller svækkede af sygdom. For nogle kan begge forhold have spillet ind.