Tysk test kan få din mobil til at hyle

Varsling gennem mobiltelefon er tænkt som et supplement. Der vil fortsat blive brugt sirener og varsling gennem medier og politi. Systemet gør det muligt at sende en varsling til udvalgte mobilmaster i et afgrænset geografisk område.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen til TV SYD.

Det er EU, der har besluttet, at der skal indføres mobilvarsling i samtlige EU-lande.

Har du modtaget en tysk varselsbesked, kan den slettes uden problemer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.