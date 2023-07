Uddannelser på fremmedsprog hitter, mens danske uddannelser sakker bagud

Esbjerg Kommune 1.419 1.527 108 8 AP Graduate in Multimedia Design, Esbjerg, Study start: Summer start 50 71 21 42 Energiteknolog, Esbjerg, Studiestart: Sommerstart 7 8 1 14 Finansøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart 50 54 4 8 Markedsføringsøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart 35 38 3 9 Professionsbachelor, finans, Esbjerg, Studiestart: Sommerstart 19 30 11 58 Serviceøkonom, Esbjerg, Studiestart: sommerstart 14 15 1 7 Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg (e-læring) 95 95 0 Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Esbjerg, E-læring, Studiestart: som 67 67 0 Professionsbachelor, finans, Esbjerg, E-læring, Studiestart: sommerstart 28 28 0 Syddansk Universitet, Esbjerg 63 135 72 114 Jura, Esbjerg Ø, Studiestart: sommerstart 86 86 0 Laborant, Esbjerg Ø, Studiestart: sommer- og vinterstart 15 20 5 33 Professionsbachelor, jordemoder, Esbjerg Ø, Studiestart: sommer- og vinterstart 111 123 12 11 Professionsbachelor, offentlig administration, Esbjerg Ø, Studiestart: sommerstart 10 23 13 130 Professionsbachelor, skat, Esbjerg Ø, Studiestart: sommerstart 4 4 0 Professionsbachelor, socialrådgiver, Esbjerg Ø, E-læring, Studiestart: Vinterstart 18 26 8 44 Professionsbachelor, sygeplejerske, Esbjerg Ø, Studiestart: sommer- og vinterstart 75 102 27 36 Aalborg Universitet Esbjerg 156 166 10 6 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Applied Industrial Electronics), Esbjerg, Study start: Sum 38 52 14 37 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology), Esbjerg, Study st 81 87 6 7 Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Esbjerg, Studiestart: sommerstart 5 5 0 Fredericia Kommune 86 109 23 27 Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade 49 55 6 12 Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia, Studiestart: sommer- og vinterstart 49 55 6 12 UCL Købmagergade, Fredericia 37 54 17 46 Automationsteknolog, Fredericia, Studiestart: sommerstart 20 23 3 15 Professionsbachelor, folkeskolelærer, Fredericia, Studiestart: Sommerstart 17 31 14 82 Haderslev Kommune 317 323 6 2 UC SYD Campus Haderslev 317 323 6 2 Professionsbachelor, ergoterapeut, Haderslev, Studiestart: Sommerstart 15 16 1 7 Professionsbachelor, folkeskolelærer, Haderslev, Studiestart: sommer- og vinterstart 128 135 7 5 Professionsbachelor, offentlig administration, Haderslev, Studiestart: sommerstart 12 13 1 8 Sundhedsadministrativ koordinator, Haderslev, Studiestart: sommerstart 24 24 0 Horsens Kommune 1.047 1.103 56 5 Erhvervsakademi Dania, Horsens 109 113 4 4 Handelsøkonom, Horsens, Studiestart: sommerstart 12 26 14 117 VIA University College, Campus Horsens 938 990 52 6 Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, Horsens, Study start: Summer start 219 232 13 6 Bachelor of Engineering in Climate and Supply Engineering, Horsens, Study start: Summer start 34 48 14 41 Bachelor of Engineering in Software Technology, Horsens, Study start: Summer start 245 291 46 19 Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Horsens, Studiestart: sommerstart 12 13 1 8 Markedsføringsøkonom, Horsens, Studiestart: sommerstart 29 34 5 17 Produktionsteknolog, Horsens, Studiestart: sommerstart 5 14 9 180 Professionsbachelor, sygeplejerske, Horsens, Studiestart: sommer- og vinterstart 67 78 11 16 Kolding Kommune 306 548 242 79 Entreprenørskab og design, Kolding, Studiestart: sommerstart 28 32 4 14 Finansøkonom, Kolding, Studiestart: sommerstart 66 80 14 21 Markedsføringsøkonom, Kolding, Studiestart: sommerstart 32 35 3 9 Produktionsteknolog, Kolding, Studiestart: sommerstart 12 14 2 17 IBA Erhvervsakademi Kolding (e-læring) 95 95 0 Multimediedesigner, Kolding, E-læring, Studiestart: sommerstart 95 95 0 Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, Kolding, Studiestart: sommerstart 23 33 10 43 Designkultur og økonomi, Kolding, Studiestart: sommerstart 29 36 7 24 Professionsbachelor, lyddesign, Kolding, Studiestart: sommerstart 116 128 12 10 Sønderborg Kommune 689 1.245 556 81 Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg 101 104 3 3 Byggekoordinator, Sønderborg, Studiestart: sommerstart 5 6 1 20 Datamatiker, Sønderborg, Studiestart: sommerstart 17 26 9 53 Markedsføringsøkonom, Sønderborg, Studiestart: sommerstart 10 13 3 30 Fredericia Maskinmesterskole, Sønderborg 11 11 0 Professionsbachelor, maskinmester, Sønderborg, Studiestart: sommerstart 11 11 0 Syddansk Universitet, Sønderborg 588 1.130 542 92 Bachelor of Engineering in Electronics, Sønderborg, Study start: Summer start 53 64 11 21 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Sønderborg, Study start: Summer start 61 116 55 90 Bachelor of Engineering in Mechatronics, Sønderborg, Study start: Summer start 123 144 21 17 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics), Sønderborg, Study start: Summer start 16 22 6 38 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Engineering, Innovation and Business), Sønderborg, Study s 59 115 56 95 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechanical Engineering), Sønderborg, Study start: Summer s 20 46 26 130 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechatronics), Sønderborg, Study start: Summer start 40 43 3 8 Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software Engineering), Sønderborg, Study start: Summer sta 229 229 0 Economics and Business Administration, Sønderborg, Study start: Summer start 114 205 91 80 European Studies, Sønderborg, Study start: Summer start 84 124 40 48 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, Sønderborg, Studiestart: sommerstart 18 22 4 22 Tønder Kommune 12 30 18 150 UC SYD Campus Tønder 23 23 0 Professionsbachelor, pædagog, Tønder, Studiestart: sommerstart 23 23 0 Vejle kommune 501 532 31 6 UCL Boulevarden, Vejle 114 185 71 62 Datamatiker, Vejle, Studiestart: sommerstart 26 27 1 4 Datamatiker, Vejle, Studiestart: vinterstart 16 16 0 Handelsøkonom, Vejle, Studiestart: sommerstart 22 33 11 50 Logistikøkonom , Vejle, Studiestart: sommerstart 22 24 2 9 Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), Vejle, Studiestart: sommerstart 16 18 2 13 Serviceøkonom, Vejle, Studiestart: sommerstart 16 19 3 19 Sundhedsadministrativ koordinator, Vejle, Studiestart: sommerstart 37 37 0 Professionsbachelor, folkeskolelærer, Jelling, E-læring, Studiestart: sommerstart 20 29 9 45 Professionsbachelor, folkeskolelærer, Jelling, Studiestart: sommerstart 36 40 4 11 Professionsbachelor, folkeskolelærer, Jelling, Studiestart: vinterstart 6 6 0 Professionsbachelor, pædagog, Jelling, Studiestart: vinterstart 8 8 0 Professionsbachelor, socialrådgiver, Vejle, Studiestart: vinterstart 19 19 0 Professionsbachelor, sygeplejerske, Vejle, Studiestart: vinterstart 39 39 0 Professionsbachelor, pædagog, Aabenraa, Studiestart: sommer- og vinterstart 120 123 3 3 Professionsbachelor, sygeplejerske, Aabenraa, E-læring, Studiestart: vinterstart 20 23 3 15

2022

2023

Antal

Procent