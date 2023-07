Flere vil studere i Syd- og Sønderjylland

En ny uddannelse ser dagens lys

Der er dog glæde at spore hos UC SYD denne onsdag.

Det står nemlig klart, at 23 personer ønsker at studere pædagog på UC SYD's nyoprettede uddannelse i Tønder. Et tal, som overgår forventningerne.

- Jeg er rigtig imponeret over, at så mange vil læse til pædagog i Tønder. Det havde jeg ikke troet. Vi havde regnet med et sted mellem 15 og 20, og det er dejligt at se, at vi kan overgå vores egen forventning, siger Alexander von Oettingen.