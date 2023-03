De lokale gider ikke søge studie i andre byer - men hjembyen hitter

Stjæler ikke fra konkurrent

Det er UC Syd, der står bag studiet. Men arbejdet med at få godkendelsen af studiet fra Undervisningsministeriet er især sket i samarbejde med kommunen.

Her er man både glad over de mange ansøgere og antallet af lokale ansøgere, men også over, at man umiddelbart ikke har været ude at stjæle mulige ansøgere til pædagoguddannelsen i Aabenraa eller Esbjerg.

- Som det ser ud nu, kan vi med sindsro sige, at vi ikke har kannibaliseret på uddannelsen i Aabenraa. Det ville vi være kede af. Nu er det kun positivt, og vi kan se, at flere af ansøgerne alene begynder på studiet, fordi de kan få det her i Tønder, siger direktør i den kommunale afdeling Børn, Unge og Social, Grethe Høyrup Nielsen.