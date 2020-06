Kørte over for rødt ved grænsebutikker - to danskere får nu kørselsforbud i Tyskland 

To gange i løbet af den forgangne weekend kørte bilister over for rødt ved jernbaneoverskæringen i grænsebutikområdet i Harreslee. Og begge gange var det en dansk mand en 50'erne.

Knap 1.800 kroner i bøde og kørselsforbud i Tyskland i en måned. Det var konsekvensen for begge danskere, der formentlig var taget til Tyskland for at handle.

I Harrislee syd for den nyåbnede grænseovergang i Padborg kørte begge mænd over for rødt ved baneoverskæringen på Industrieweg mellem grænsebutikkerne Otto Duborg og Fleggaard.

Selvom der ikke skete nogen kollision mellem tog og biler, ser tysk politi med alvor på sagerne, der fandt sted lørdag og søndag.

- Rødt lys er rødt lys, og det betyder, at der er et tog på vej. Derfor er det så farligt. I weekenden havde vi kun to tilfælde, og det var danske mænd begge gange, fortæller Hanspeter Schwartz, pressesprecher, Bundespolizeiinspektion Flensburg.

Lørdag morgen kl. ni skete det første gang, da en patruljevogn observerede en 50-årig dansker køre over for rødt med sin Audi og trailer. Han blev præsenteret for en bøde på 240 euro (ca. 1.800 danske kroner) samt et kørselsforbud i Tyskland i en måned.

Søndag aften var den så gal igen, da en 57-årig dansker i en BMW gentog bedriften fra dagen forinden. Han kan også se frem til en tilsvarende bøde og kørselsforbud.