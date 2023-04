Nu skal slaget slås i 1.100 kommuner

Valgplakaterne er så småt begyndt at præge bybilledet i mange byer i Slesvig-Holsten, for der er seks uger til, at der skal stemmes til kommunal- og kredsvalget i den tyske delstat.

Iblandt plakaterne hænger blå-gule plakater fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der i 75 år har kæmpet kampen for mindretallene, herunder det danske mindretal.

- Vi skal have ligestilling. Det er den vigtigste ting for os at kæmpe for, siger Ingo Reimer fra SSW, der for eksempel peger på, at der er forskel i tilskuddene til danske og tyske skoler, selvom forældrene er tyske statsborgere.

Tirsdag var han i Ellund for at gøre opmærksom på, at han igen gerne vil vælges ind i byrådet i kommunen og også gerne til kredsvalget.