Nyvalgt formand for Grænseforeningen fyrer direktør

Det skriver Flensborg Avis.

Meddelelsen om Hanne Sundins afgang fremgår af en mail, som den nyvalgte formand har sendt ud til Grænseforeningens medlemmer.

Hanne Sundin bekræfter ifølge avisen, at hun ikke længere er direktør for Grænseforeningen.

- Jeg har intet at sige om forløbet, svarede hun onsdag i en telefonsamtale med Flensborg Avis.

Hanne Sundin blev ansat som direktør for Grænseforeningen i marts 2022. Et halvt år senere kom det frem, at der var klager over dårlig ledelse, og at der få måneder efter Hanne Sundins tiltrædelse, var der ni af 12 af sekretariatsmedarbejdere, som havde forladt stedet.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Mirco Reimer-Elster.