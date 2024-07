Sådan går det for de nord- og sydslesvigske hold ved Mindretals-EM

Af Pia Thordsen Udgivet 2. jul

Når spillestedet Tobakken i Esbjerg genopstår efter sommerferien, bliver det med en "gammel kending af huset" i spidsen.

- Jeg ved ikke om det bliver en nem eller en svær opgave – men det bliver en spændende opgave. Ordene kommer fra 34-årige Sune Rasmussen, som netop har sagt ja til jobbet som booker på Tobakken, der genopstår til efteråret efter flere års krise og en konkurs i foråret 2023.

Han skal være med til at genrejse det - med hans egne ord - ikoniske spillested. Et spillested, han kender indgående. Sune Rasmussen er kommet på Tobakken hele sit liv. Først som en del af Ribe Rockkor, da han var barn. Senere som publikum og fra 2009 til 2017 var han ansat. Han er uddannet eventkoordinator i mesterlære på stedet, og har været med til at planlægge og afvikle et stort antal koncerter. Og han er helt klar til at stå i spidsen for den kunstneriske linje på spillestedet: - Noget af det, Tobakken var kendt for i gamle dage, var, at der var sådan en fighterånd. Man ville virkelig den rytmiske musik. Det er en energi, vi skal have tilbage i Tobakken. Og så ligger der en kæmpe opgave i at få den lokale musik ind på scenerne igen, siger Sune Rasmussen.

Sune Rasmussen vender tilbage til Topbakken efter seks år som daglig leder og booker på Tøjhuset i Fredericia.

Sune Rasmussen kommer fra et job som daglig leder og booker på spillestedet Tøjhuset i Fredericia. Her har han de seneste seks år været med til at tredoble besøgstallet - blandt andet via et samarbejde med frivillige arrangører og lokale musikforeninger. Det er Musikhuset i Esbjerg, der overtager driften af Tobakken.

Direktør Torben Seldrup ser frem til samarbejdet med Sune Rasmussen: - Vil gerne bevare alt det gode og tilføre noget nyt, og vi kommer til at have et øget fokus på vækstlaget og unge end tidligere, siger Torben Seldrup. Det er én af de ting, Sune Rasmussen ser frem til: - De muligheder, der ligger i at være med til at genoprette Tobakken med udgangspunkt i den lokale musik og de foreninger og de mange mennesker der interesserer sig for tobakken – det kunne jeg ikke andet end sige ja til, siger han.