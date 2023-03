Med bred opbakning fra Folketinget har regeringen indgået et samarbejde med Tyskland og Nederlandene om at donere mindst 100 Leopard 1 kampvogne til Ukraine.



Første delmål i projektet er at kunne levere kampvogne til to bataljoner – svarende til cirka 80 kampvogne – så hurtigt som muligt. De første kampvogne ventes at være klar i løbet af foråret og vil blive brugt til at træne ukrainske styrker.