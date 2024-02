Det skriver Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse.

Det lå ellers ikke i kortene, at den 54-årige kommunalpolitiker skulle melde sig ind i et nyt parti, da han tidligere har givet udtryk for sin dedikation til Nye Borgerlige.

- Jeg har et livstidsmedlemsskab af Nye Borgerlige, og det forpligter jo lidt ud over det sædvanlige. Så jeg kommer hellere til at melde mig helt ud af politik end at skifte parti, har Allan Svendsen tidligere fortalt JydskeVestkysten.