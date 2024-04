Derfor får skadet stork medicin af frivillige

Martina blev smidt ud af hunstorken Annika, der boede i reden i 2023 med Clyde. I forbindelse med 'udsmidningen' pådrog den tyske hunstork sig en skade på benet.

Derfor har frivillige den seneste tid fodret hende med kyllinger med medicin i, for at hjælpe hende med at komme til hægterne igen.

Ifølge Mogens Lange, der er næstformand i Storkene.dk, er der god grund til at hjælpe storken.

- Det giver god mening, nu når der er så få storke, der gæster landet hvert år for at yngle, at vi gør en indsats for at hjælpe dem, der kommer, siger han.

Burde storkene ikke kunne klare sig selv i den danske natur, hvis de skal være her?

- Det ville vi egentlig også gerne, og det kan godt være, at vi i en fremtid, hvor der kommer flere storke til for at yngle, vælger at trække os tilbage. Vi har givet håndslag på, at så længe der er så få, så hjælper vi dem, der er, siger han.