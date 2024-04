Storkeven kan håndfodre skadet og forvist stork fra dramareden

Storken kom tilbage til landsbyen Jejsing som ynglefugl i 2022. Storken er dog langtfra en ukendt fugl for hverken Jejsing eller Tønder Kommune, men man skal dog en del år tilbage i tiden for at finde vidnesbyrd om ynglende storke her.



Sidst, der var fastboende storke i nærområdet til Jejsing, var i 1984. Det var på Hostrup Kirke, hvor der dette år var et par uden unger. Værd at bemærke er, at der på Rørkærvej 17, altså lige ved siden af Jejsings nuværende storkerede, engang var en storkerede på en pæl. Sidst, et storkepar fik unger på vingerne i Tønder Kommune, var i 1996 i Rudbøl.



I 2006 mislykkedes et yngleforsøg i Rudbøl, da ungerne sultede ihjel. I 2011 udrugede et nyt storkepar et par unger på en rede i Hjemsted ved Skærbæk, men disse unger døde også af sult. Siden har der ikke været bofaste storkepar i Tønder Kommune.