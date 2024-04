Torsdag aften klokken 23.32 lagde storkefruen Connie nemlig det femte æg i reden.

Dermed er det ikke sikkert, at der kommer flere nye æg til i Smedager i denne sæson, selvom sandsynligheden for et sjette æg er til stede.

Storke lægger i gennemsnit mellem fire og seks æg, og udrugningen begynder for alvor, når det tredje æg er lagt. Først herefter lægger de sig fast på reden for at holde æggene varme.