Stork styrtede pludselig ned på mark - eksperter har to teorier

Det ærgrer folkene fra storkeforeningen, at frk. Thomsen er omkommet på den tragiske måde, men det sker, at fugle omkommer ved enten at flyve ind i møllevinger eller elledninger.

- I Danmark ved vi ikke, hvor ofte den slags uheld med fugle sker. Men der er ingen tvivl om, at vi aldrig ville etablere storkereder i nærheden af hverken vindmøller eller lignende. Det er simpelthen for farligt, når storkene flyver til og fra rederne - ikke mindst for ungerne, siger Jess Frederiksen.