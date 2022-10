En gruppe veninder tog til Kreta og kom hjem med en strikkefestival

Populært fra starten

Er du lige nu på strikke- og mindfulness-festival i marsken, så har du nok også opdaget, at du bestemt ikke er alene. Selvom det er første år, det kommer udover rampen, så er det populært fra starten.

- Vi kan se, at hen over weekenden, der bliver vi 2.000 mennesker, der skal igennem vores forskellige venues, siger hun og uddyber at der også de seneste dage er kommet flere billetkøbere til.

- Så sent som i går (fredag, red.) kan vi se, at der solgt op imod 20 billetter til lørdag og partout, så vi er mega fortrøstningsfulde. Der skal nok komme gang i den.

Og gæsterne kommer ikke bare fra nabokommunerne. Flere kommer langvejs fra.

- Over halvdelen af vores besøgende kommer fra andre steder end fra Syd- og Sønderjylland. De kommer fra Nordjylland, Sjælland, Fyn og sågar nogle fra Bornholm, siger Kirsten von Wildenradt.

Festivalen startede fredag og løber ind til søndag.

Du kan se programmet på festivalens hjemmeside.