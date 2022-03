Familie ankom fra Ukraine fredag - børnene er klar til dansk skole tirsdag

Smugkig på lokalområdet

For at forberede børnene på, hvad der forhåbentlig kommer til at ske fra næste uge, har familien taget et smugkig på skolen.

- Vi har gået en rundt i byen, hvor vi så skolen, og børnene er allerede helt vilde med den, fordi der er mange legepladser, fodboldbaner, basketballbaner og et sted, hvor man kan klatre. Så de synes virkelig om den, tilføjer han

Og spørger man sønnike, så er han da også klar til at starte i skole:

- Yes!, kommer det fra ham.