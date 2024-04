Fødselsdag for original 60'er bøfsandwich

I 1964 fik Børge Andreasen en god ide. De mange gæster, der kom til dansant på Central Hotellet i Tønder skulle have noget at gå hjem på.

Derfor opfandt han en lækker sandwich med en tyk bøf, brun sovs og så to stykker franskbrød til at holde herlighederne sammen. Franskbrød blev brugt, fordi Burgerboller på det tidspunkt stadig var en by i USA.

Selvom mange år er gået, og en ny ejer kommet til, så er Børges bøfsandwich stadig populær blandt alle aldre.

- Det er jo dem, der gik i byen dengang, der kommer for at få den, deres børn og deres børnebørn. Jeg tror, at de unge ser på det på samme måde, som de ser på shawarma, sushi eller italiensk mad. De er jo heller ikke vokset op med brun sovs, som vi andre er, mener Susan Pedersen, der i dag ejer Central Hotellet.