Hotelejer og bøfsandwich med fræk fransk detalje fylder 60 år

1964 var et stort år. Et engelsk orkester ved navn The Beatles spillede i KB-Hallen. En revolutionerende tekst-telefon blev præsenteret og to så illustre filmkunstværker som Dr. Strangelove og Sommer i Tyrol havde premiere i danske biografer.

Og så skete der to ting, langt fra hinanden og uden sammenhæng i øvrigt.

I det solrige Californien så en lille pige ved navn Susan dagens lys. Og i det lidt mindre solrige Løgumkloster kom Børges bøfsandwich til verden.

Begge fylder 60 år fredag.