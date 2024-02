Fredet dyr har fået sin egen dag - dukkede op midt i interview

Og i dag er det officielt ørnens dag.



Havørnen genindvandrede i 1995 til Danmark efter at have været fraværende i 100 år. Dengang forventede man, at vi kunne få mellem 71 og 75 fugle herhjemme.

Siden er det dog gået over al forventning. For ifølge Dansk Ornitologisk Forening har vi nu over 150 ynglende havørnepar i Danmark.

- Vi troede før, at den skulle have kæmpestore skovarealer og sådan noget, men det har vist sig, at den faktisk godt kan tage til takke med små områder, bare der er fred nok.