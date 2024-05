Med 10 pakker skal landsbyer hjælpe den grønne omstilling

Mens de store investorer er i gang med at etablere store vindmøller og solcelleparker i kommunen, vil politikerne i kommunalbestyrelsen i Tønder kommune også have aktiveret almindelige borgere i den grønne omstilling.

Så nu opfordres folk i landsbyerne til at deltage i et projekt. Her kan landsbyens borgere samarbejde om blandt andet at etablere kvashegn, plante træer og holde ænder. Der er i alt 10 "pakker", man kan vælge mellem.

Agerskov er udvalgt som testby. Her er borgerne allerede i fuld gang med at etablere netop kvashegn og plante træer. Det sker i fællesskaber på tværs af generationer og foreninger.