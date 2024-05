Unge og voksne bygger klimavenlige projekter med et højere formål

Pakke med kvashegn

Et andet sted i byen er Anne Egsgaard, tre frivillige og syv skoleelever fra Agerskov Ungdomsskole i gang med at lave et 35 kvm stort kvashegn op til Agerskov Friplejehjems græsplæne.

- Det er vist noget med, at det er rigtigt godt for dyrelivet. Insekterne - og måske kommer der pindsvin for at bo her, siger eleven Clara Lassen.