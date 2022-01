Nye udgravninger afslører fortiden for havneby

Nye udgravninger viste noget andet

Men i december 2021 kort før jul stødte entreprenørmaskiner på den gamle havnefront - og så var der pludselig interesse.

Fundet er historisk, da havnefronten ikke har set dagens lys i 87 år. I 1934 blev det resterende af havnen kastet til, og der blev sat prop i begge ender af den sidste vandførende tunnel. Hugget ind i betonproppen står årstallet 1934. I en af de andre render, finder man en anden sten med to årstal indhugget.

- Det ene er 1761. Det er her havnen blev genetableret. Den er egentlig etableret helt tilbage i 1600-tallet, men har gennem årene kæmpet med at "gro" til. Derfor finder man også årstallet 1878 hugget ind i samme sten. Det er året for den sidste store renovering af havnen, fortæller Harald Christensen.

Fundet er fredet

Med "fundet" kom også en fredning af de dele af den gamle havnekaj, der nu er kommet for en dag. Det har givet lidt grå hår i hovedet på entreprenør og politikere i Tønder: For hvad gør man nu? Skal havnen igen kastes til og på den måde bevares for eftertiden?

- De nye planer for skibsbroen synes jeg er rigtig gode. Men man kunne godt indtænke et lille hjørne med dele af den gamle havnekaj synligt. Det kunne blive et fint lille hjørne med et historisk vingesus, siger Harald Christensen