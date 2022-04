Par prøvede særligt hus i Sæd – flytter nu fra storbyen til Sønderjylland

Det gule hus ligger for enden af en blind vej. Der er hæk til begge sider og lige bag de store træer i haven ligger en mark. Det er her Niels Jørgen Jakobsen sammen med kæresten Jannie Jørgensen har valgt at slå sig ned. I hvert fald for en stund.

- Det har været vældig fint at komme ud af byen, få noget plads og få højt til loftet. Vi er blevet taget så godt imod her i byen af alle, og det er vi rigtig glade for, siger Niels Jørgen Jakobsen.