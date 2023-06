Politisk ekspert: Vi skal ikke undervurdere betydningen af en minister fra landsdelen

Ifølge JydskeVestkystens nyhedsredaktør Rikke Baltzer er det så som så med deres politiske aftryk på det syd- og sønderjyske hjørne af landet. Mest fordi de begge har funktioner, som tvinger dem til at varetage hele landet. Alligevel er det ifølge Rikke Baltzer ikke uden betydning for landsdelen at have Kierkgaard og Frandsen i folketinget.

- Vi skal ikke undervurdere betydningen af at have en minister siddende og en mand som Henrik Frandsen med hans store berøring med så mange mennesker inde på Christiansborg. For landsdelen kan det have en betydning i nogle sammenhænge, som måske ikke er lige så synlige som eksempelvis grænsekontrollen, mener hun.