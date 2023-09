Tønder i desperat mangel på pædagoger - 14-årige sendes i praktik

Et lille frø

Tønder Kommunes mål med praktikopholdene er, at eleverne får et indblik i, hvad det vil sige at være pædagog, men også at lære noget om, hvordan man samarbejder på en arbejdsplads, og hvordan man er en god kollega.

- Vi håber, at vi kan så et frø hos eleverne, som så forhåbentlig kan vokse og gro, indtil den dag, hvor de står og skal søge ind på en uddannelse. For med praktikforløbet får praktikanterne et godt indblik i, hvad det det vil sige at være pædagog, men også hvor mange forskellige muligheder, man har inden for det pædagogiske område, siger Henning Løsche, der er fagchef for Børn, Familie & Ungeindsatsen i Tønder Kommune.