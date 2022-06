Christoffer Juul-Jensen: Vild oplevelse at køre i Vejle

Barn nummer to

Hvor andre ryttere har forberedt sig til strabadserne i Tour de France med højdetræningslejre og minutiøs planlægning, har Christopher Juul-Jensen passet sin familie, der for nylig blev udvidet med en lille dreng.

- Jeg har haft rigeligt at se til, fordi jeg blev forælder for anden gang her i foråret.

- Når der også skulle være tid til at træne, har jeg måttet gå på kompromis med søvnen. Men man skal jo passe det hele, siger han.

Grundform på plads

Trods den lidt usædvanlige optakt er der ingen grund til at være bekymret for den snart 33-årige BikeExchange-rytters fysiske forfatning.

Grundformen er på plads, efter at han gennemførte Giro d'Italia i maj. De første to uger efter hjemkomsten fra Italien handlede mest om restitution og om at undgå at tage på i vægt.

Derefter begyndte han at finpudse formen, så han kan være på toppen fredag eftermiddag, når det går løs i København, og på søndag i Vejle og Sønderborg.

- Det føltes lidt anderledes, når Touren nærmest starter i min baghave, siger Christopher Juul-Jensen, der sammen med sin kone og nu to børn bor i hus i Valby.