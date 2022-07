Først syede de en førertrøje på 900 kvadratmeter, og så blev deres største ønske opfyldt

- Det var vildt hyggeligt, fordi vi fik et sammenhold, og så fik vi nogle forbindelser på tværs af vores klasser, som vi måske ikke ville have fået, hvis vi ikke var en del af det her projekt.

Fortælling om Harald Blåtand

På trøjen er Bredagerskolens navn og logo i øverste højre hjørne. I midten står der Vive Le Tour, og øverst til venstre er der en QR-kode.

Hensigten med QR-koden er, at alverdens cykelfans kan tage et foto af tv-skærmen og bruge koden til at komme ind på en historiefortælling, som skolens 4. årgang har lavet.

Her kan man høre om Jellingkongerne og forbindelsen mellem kong Harald Blåtand og det internationale Bluetooth-symbol, der som bekendt er runerne for H og B smeltet sammen.

Eleverne har planer om at indsende trøjen til Guinness World Records, så den også helt officielt kan blive verdens største førertrøje.