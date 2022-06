Skatteydere skal betale 180 millioner kroner: Lukkethed om Tour-betingelser møder kritik

Det kommer til at koste mindst 180 millioner kroner, når tre etaper af cykelløbet Tour de France køres på dansk jord, men offentligheden kan ikke få at vide, hvilke betingelser staten og kommunerne har sagt ja til for at få løbet til Danmark.

Det skriver Politiken.

Avisen har i gennem flere måneder forsøgt at få udleveret aftalen mellem Amaury Sport Organisation (ASO), der ejer rettighederne til Tour de France, og det danske tourselskab, Grand Départ, men har fået afslag.