Haderslev klæder byen i gul og rød til Tour de France-fejring

Kommunerne har forud for Touren forpligtet sig til at bruge mindst 600.000 kroner på at lave forskellige aktiviteter i forbindelse med det store løb.

Tredje etape af den danske tour rute går gennem både Vejle, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Kommuner, hvor etapen ender, og som dermed bliver sidste danske stop for tour-rytterne, inden de flyver til Frankrig for at cykle videre.