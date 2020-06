Test dig selv med denne ultrasvære quiz om Genforeningen

Den 15. juni er det præcist 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Danmark mistede regionen til Preussen under den 2. Slesvigske Krig i 1864, hvilket betød, at grænsen blev sat syd for Kolding. Men efter 1. Verdenskrig blev det politisk muligt at etablere en grænse længere mod syd. Efter to folkeafstemninger blev det besluttet, at grænsen skulle trækkes lige nord for Flensborg.

Men hvor meget ved du egentlig om Danmark og Genforeningen i 1920?

Tag quizzen herunder og find ud af det.

Men vær forberedt på, at quizzen er svær. Kun med nul fejl kan du få en førsteplads.

Held og lykke.

Kilder: Danmarks Statistik og Danmarkshistorien.dk