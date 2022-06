Syd- og Sønderjysk Tour-etape: - Ingen dokumentation for, at det vil være en overskudsforretning

Branding af Danmark

Sophie Hæstorp Andersen mener stadig, at det er godt for det lokale erhvervsliv at få Tour de France til Danmark. Det handler om mere end kroner og øre, siger hun.

- Det er en del af vores dna som moderne, grøn storby, at vi tiltrækker store internationale begivenheder som Tour de France, fordi det er med til at brande både København og Danmark, siger hun til Jyllands-Posten.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har over for Jyllands-Posten ikke villet forholde sig til forskernes konklusion.