Axel Sørensen leder motorcykelbetjentene under Tour de France: - Jeg glæder mig helt vildt

Politikommissæren har glædet sig i tre år

Selv om Axel Sørensen har kørt adskillige eskortekørsler og også været med under cykelløbet PostNord Danmark rundt, så er et sportsevent af international karakter noget, der kan give sommerfugle i maven hos selv en garvet betjent.

- Vi har prøvet den her type opgaver, men det her er jo et af verdens største sportsevents, så det er en kæmpe stor opgave, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig virkelig meget. Det har jeg gjort lige siden, det blev besluttet, at Tour de France skulle komme til Danmark for tre år siden.



I dag onsdag kørte politimotorcyklerne og de ledsagende politibiler fra Odense klokken 8.30 og til Vejle Havn, hvor tredje etape begynder. Omkring klokken 10 kørte de en rundtur i Vejle-områdets korte, men stejle stigninger, videre til Jelling, Kolding, Hejlsminde Strand, Christiansfeld, Haderslev, Aabenraa samt Sønderborg , hvor de sluttede ved 15-tiden.