Politiet advarer efter tricktyverier: Vær forsigtig, når folk vil veksle penge

Tidligt tirsdag eftermiddag var et par tricktyve på spil i Vejen Kommune.

Her henvendte de sig til ældre borgere under påskud af at ville veksle penge.

Det gik ud over to ældre mænd på henholdsvis 79 og 89 år, der begge blev stoppet op på gaden og franarret 700 kroner af de to tricktyve.