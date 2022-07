Cykelklubber mærker Tour de France-feberen

Manglen på unge et generelt problem

Udover at være formand i Kolding Bicycle Club, så er Johnny Poulsen også formand for et udvalg under Dansk Cykelunion, der målrettet forsøger at få flere ungdomsmedlemmer til landevejscykling.

Besøget af verdens største cykelløb har dog allerede hjulpet arbejdsgruppens formål.

- Vi oplever generelt, at begejstringen for landevejsløb er stigende. Vi får helt tåre i øjnene, når vi fx ser til Holstebro. Her har de fået 20-25 nye juniorer, fortæller Johnny Poulsen.

I cykelsporten har de seneste år haft en klar tendens. De unge vil gerne prøve mountainbike i skoven, men de synes, det er kedeligt at køre tyve kilometer landevej ud og hjem igen. Den tendens vil de forsøge at vende.

- Vi kigger på at udvikle nye måder at træne på, som har flere underholdende elementer i sig. Derudover kigger vi på, om ungdomsløb i højere grad skal være opdelt efter niveau og mindre i aldersgrupper, som vi har gjort tidligere, fortæller han.