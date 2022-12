465.652 tilskuere så Tour de France i Syd- og Sønderjylland

Første konklusion fra rapporten er antallet af tilskuere på de pyntede veje gennem Danmark.

Her gik tredje etape fra Vejle til Sønderborg, hvor 465.652 tilskuere så med.

Til sammenligning så 639.954 tilskuere første etape i København, mens 559.183 tilskuere så anden etape, som gik fra Roskilde til Nyborg.

I alt 1.664.789 tilskuere langs de danske veje, mens feltet susede forbi.

I selve Vejle by så 168.430 tilskuere, mens tallet er 97.517 for Sønderborg by.

Rapporten er bestilt og betalt af Grand Départ Copenhagen Denmark og udarbejdet uafhængigt af Geelmuyden Kiese.