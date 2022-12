Ny rapport hylder dansk Tour de France - men den største kritiker har ikke ændret holdning

En god forretning?

I rapporten står der, at turistforbruget var på 757 mio. kroner i det tre dage, Tour de France var i Danmark. Heraf brugte turisterne 70 mio. kroner i Vejle Kommune og 63 mio. kroner i Sønderborg Kommune 3. juli.



Vejle Kommune har - ligesom Politiken har estimeret - brugt godt 18 millioner kroner på at afholde Tour de France - det har borgmester Jens Ejner Christensen (Venstre) bekræftet over for TV SYD.



Hvis turisterne lagde 70 mio. kr., og I selv gav 18 mio. kr., hvad er så problemet?

- Jeg vil gerne stille spørgsmål ved, om det er en kommunal opgave at holde sådan en stor begivenhed. Min opgave er at tage økonomisk ansvar for kommunens og borgernes penge. Det er et kæmpe ansvar vi sidder med, siger Lone Myrhøj.