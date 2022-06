Britisk journalist om Tour-start i provinsby: - Ingen stillede spørgsmål ved succesen

Forud for løbet havde turistorganisationen Welcome to Yorkshire forudset et overskud på hele 100 millioner pund (870 millioner kroner i kurs pr. 17/6 2022).



De officielle tal viste efterfølgende, at værtsskabet endte med at have indbragt Harrogate en indtægt på 19,2 millioner pund (167 millioner kroner) fra blandt andet overnatninger og restaurantbesøg.



Alligevel var det utvivlsomt en succes, lyder det fra Graham Chalmers.

I 30 år har han været journalist i Yorkshire-byen Harrogate, der var målby på første etape af touren for otte år siden.

- Hvis du den dag i dag går ind i en butik i Harrogate, så er der stadig plakater op fra 2014. Der kom 100.000 mennesker til Harrogate den dag. Alle elskede det, så det var svært at være skeptisk, siger Graham Chandlers, redaktør ved lokalmediet Harrogate Advertiser, til TV SYD.