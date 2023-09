Han gav sin kone et løfte, som efterlod ham alene i et 600 kvadratmeter stort hus

Spisestuen indrettede hun med plads til 18 gæster, så hun fortsat kunne invitere til middagsselskaber, og når venner og tidligere kolleger fra hele verden besøgte Klakring, overnattede de på værelserne i gæstefløjen.

23 år nåede hun at få i Villa Caracas, indtil hendes død en decemberdag i 2018 efterlod Finn Sørensen alene.



Et evigt minde om Elly

Det var en ganske almindelig formiddag, da Finn efter at have spist morgenmad med Elly, gik ind til byen for at handle. Han var væk i en halv time, men da han kom tilbage, fandt han hende på gulvet i soveværelset.

Da han kom nærmere og vendte hende rundt, var hun blå i hovedet. Hun havde fået et hjertetilfælde.

Fra den dag blev Villa Caracas aldrig det samme. Og det er endda til trods for, at Finn Sørensen har insisteret på, at selv den mindste krystalskål står præcis, som Elly bestemte det i sin tid.