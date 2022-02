Kredsformand for dansk-russisk forening forlader sin post efter 20 år i protest over invasion

Vil genskabe Zar-Rusland

I 20 år har han arbejdet for at forbedre forholdene mellem danskere og russere, men det giver ikke længere mening, når den russiske præsident Vladimir Putin giver tilladelse til at angribe et europæisk naboland.

- Ved at angribe Ukraine fjerner Putin hele grundlaget for det. Det kan jeg ikke stå inde for, og jeg vil ikke stå i en situation, hvor jeg skal fremme russiske synpunkter, siger Kim Frederichsen.