Advokat fra Kolding bliver sensationelt borgmester i konservativ højborg

Generationshus midt på Frederiksberg

I 2005 blev Michael Vindfeldt for første gang valgt til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og sideløbende med sit politiske arbejde har han gjort karriere som advokat og partner i firmaet SIRIUS advokater, der har hjemme på Østerbro.

Hjemmet er en villa på Frederiksberg, som han deler med sin kone Tildde, deres to børn og børnenes mormor og morfar.

Og selvom hans børn velvilligt har deltaget i valgkampen ved blandt andet at posere på valgplakater, så har det præget familielivet, at borgmestersædet skulle sikres.

- Mine børn var bange for, at jeg ville få lige så travlt, som jeg havde i valget, hvor jeg var væk hele tiden. Men nu har jeg sagt, at jeg kun har ét arbejde, så nu er de glade.

- Min søn synes også, det er ham, der bliver borgmester. Det har jeg prøvet at forklare ham, at det ikke helt er, men det er måske ham, der er borgmester derhjemme, siger Michael Vindfeldt til TV 2 Lorry.

Selvom borgmesterkæden officielt blev overdraget mandag, så er det teknisk set først den 1. januar 2022, at Michael Vindfeldt kan kalde sig borgmester på Frederiksberg.