Han sprang ind fra højre og snuppede borgmesterposten foran de to "præsidentkandidater"

Villy bakker Knud op

En af de personer, som har valgt at støtte op om Knud Erik Langhoff som borgmester, er Villy Søvndal fra SF, der ellers selv gik med borgmesterdrømme.

- Jeg har det rigtig godt med, at vi nu slutter en æra, hvor Venstre og Dansk Folkeparti har haft magten i Kolding. Det her, det er jo et helt anderledes bredt baseret samarbejde og i øvrigt ikke kun mandater men også aftaler om, hvad vi gerne vil, siger han og uddyber:

- Vi vil gerne sikre, at Kolding bliver en grøn forgangs-kommune, og sammen vil vi løfte folkeskolen. Vi vil give et løft på det sociale område, og vi vil prøve at gøre Kolding til en stærkere uddannelsesby. Så I vil komme til at opleve nogle helt andre dagsordener end dem, I har set indtil nu med langt større styrke, siger han.