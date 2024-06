Havvand skal nu opvarme 100.000 borgere i Esbjerg

Snart vil borgerne i to danske byer og på en enkelt ø få pumpet varmt vand ind i deres huse med hjælp fra Nordsøens havvand.

Normalt er det afbrænding af gas og kul, der sørger for, at vi har varme i radiatorer og gulve.

Men fremover kan det blive havvand fra Nordsøen, der står for den opgave.

I hvert fald i byerne Esbjerg og Varde og på Fanø. For til september åbner verdens største havvandsvarmepumpe i Esbjerg.



Her bruges havvand til at opvarme fjernevarmevandet, og det kan dermed være med til at løse en del af problemet med global opvarmning ved at begrænse udledningen af CO₂.

Overgangen fra brugen af fossile brændstoffer til grønne løsninger er afgørende for klimaet, og nu bliver der snart taget et vigtigt skridt i den grønne retning på havnen i Esbjerg.

Bland køligt havvand med vindmøllestrøm

Uanset hvor koldt vandet er i Nordsøen, vil det kunne varme både Esbjerg, Varde og Nordby op året rundt, når først det nye anlæg sættes i drift fra september 2024.